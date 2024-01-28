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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Воздушных силах рассказали, сколько РФ имеет высокоточных дальнобойных ракет

В Воздушных силах рассказали, сколько РФ имеет высокоточных дальнобойных ракет
Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что у России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости в воскресенье, 28 января.

— По последним данным, это было примерно такая же цифра как и в предыдущий период — около 900 высокоточных дальнобойных ракет. На том же уровне у них осталась отметка, потому что враг в течение тех трех комбинированных крупных атак с 29 декабря по 8 января применил большое количество ракет, — сказал Игнат.

Он также напомнил, что 29 декабря российская армия применила 158 средств воздушного нападения, включая дроны и ракеты. А 2 января против Украины было применено около ста средств.

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Игнат отметил, что несмотря на то, что россияне производят ракеты, они также их и тратят. Речь идет о различных типах ракет, в частности С-300, которыми обстреливают Харьковскую область, и противокорабельные ракеты, которые расположены во временно оккупированном Крыму.

По словам Игната, сейчас РФ производит около 100 ракет в месяц.

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Война в Украине, ВСУ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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