Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Российские войска осуществили ракетный и дроновый обстрел Украины вечером 27 января 2024 года. Были слышны мощные взрывы в Запорожской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Что известно о ракетном обстреле Украины, атаке дронами и где были взрывы сегодня — смотрите далее в материале Фактов ICTV.
Обстрел Украины сегодня
Атака дронами по Запорожской области
Из-за атаки дронами по Запорожской области 27 января поврежден один из объектов инфраструктуры. В Запорожье в результате работы подразделений Сил обороны есть сбитые вражеские ударные БпЛА, отчитались в ОВА.
По информации Запорожской областной военной администрации, на месте работают специалисты ГСЧС. В ОВА обнародовали фото с места, где произошла атака Shahed 27 января.
Ракетный обстрел Полтавской области
Российские войска совершили ракетный обстрел по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавской области. Предварительно, РФ запустила две баллистические ракеты.
По информации ОВА, на промышленном объекте на Полтавщине вспыхнул пожар. К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте атаки работают все соответствующие службы.
Работа ПВО в Днепропетровской области
Армия РФ пыталась атаковать Днепропетровскую область, однако силам ПВО там удалось успешно сбить вражеские цели.
По данным Воздушного командования Восток, в Новомосковском районе Днепропетровской области уничтожен БпЛА Shahed -136/131.
Взрывы в Харьковской области
К вечеру 27 января Telegram-каналы сообщали и о серии взрывов в Харьковской области. В частности, в ОВА предупредили о воздушной угрозе, а мэр города Игорь Терехов отметил, что раздаются взрывы в Харькове.