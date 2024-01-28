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Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар

Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар

Российские войска осуществили ракетный и дроновый обстрел Украины вечером 27 января 2024 года. Были слышны мощные взрывы в Запорожской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Что известно о ракетном обстреле Украины, атаке дронами и где были взрывы сегодня — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Обстрел Украины сегодня

Атака дронами по Запорожской области

Из-за атаки дронами по Запорожской области 27 января поврежден один из объектов инфраструктуры. В Запорожье в результате работы подразделений Сил обороны есть сбитые вражеские ударные БпЛА, отчитались в ОВА.

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По информации Запорожской областной военной администрации, на месте работают специалисты ГСЧС. В ОВА обнародовали фото с места, где произошла атака Shahed 27 января.

Ракетный обстрел Украины: где были слышны взрывы 27 января 2024 года

Фото: Запорожская ОВА

Ракетный обстрел Полтавской области

Российские войска совершили ракетный обстрел по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавской области. Предварительно, РФ запустила две баллистические ракеты.

Ракетный обстрел Украины: где были слышны взрывы 27 января 2024 года

Фото: Полтавская ОВА

По информации ОВА, на промышленном объекте на Полтавщине вспыхнул пожар. К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте атаки работают все соответствующие службы.

Работа ПВО в Днепропетровской области

Армия РФ пыталась атаковать Днепропетровскую область, однако силам ПВО там удалось успешно сбить вражеские цели.

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По данным Воздушного командования Восток, в Новомосковском районе Днепропетровской области уничтожен БпЛА Shahed -136/131.

Взрывы в Харьковской области

К вечеру 27 января Telegram-каналы сообщали и о серии взрывов в Харьковской области. В частности, в ОВА предупредили о воздушной угрозе, а мэр города Игорь Терехов отметил, что раздаются взрывы в Харькове.

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Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар

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