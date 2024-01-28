У Повітряних силах розповіли, скільки РФ має високоточних далекобійних ракет

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Росії залишилося близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у неділю, 28 січня.

– За останніми даними, це було приблизно така ж сама цифра як і в попередній період – близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому ж рівні в них залишилась позначка, тому що ворог протягом тих трьох комбінованих великих атак із 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет, – сказав Ігнат.

Він також нагадав, що 29 грудня російська армія застосувала 158 засобів повітряного нападу, зокрема дрони та ракети. А 2 січня проти України було застосовано близько ста засобів.

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Ігнат наголосив, що попри те, що росіяни виготовляють ракети, вони також їх і витрачають. Йдеться про різні типи ракет, зокрема С-300, якими обстрілюють Харківщину, та протикорабельні ракети, які розташовані у тимчасово окупованому Криму.

За словами Ігната, наразі РФ виготовляє близько 100 ракет на місяць.

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