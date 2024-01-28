Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Повітряних силах розповіли, скільки РФ має високоточних далекобійних ракет

У Повітряних силах розповіли, скільки РФ має високоточних далекобійних ракет
Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Росії залишилося близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у неділю, 28 січня.

– За останніми даними, це було приблизно така ж сама цифра як і в попередній період – близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому ж рівні в них залишилась позначка, тому що ворог протягом тих трьох комбінованих великих атак із 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет, – сказав Ігнат.

Він також нагадав, що 29 грудня російська армія застосувала 158 засобів повітряного нападу, зокрема дрони та ракети. А 2 січня проти України було застосовано близько ста засобів.

Зараз дивляться

Ігнат наголосив, що попри те, що росіяни виготовляють ракети, вони також їх і витрачають. Йдеться про різні типи ракет, зокрема С-300, якими обстрілюють Харківщину, та протикорабельні ракети, які розташовані у тимчасово окупованому Криму.

За словами Ігната, наразі РФ виготовляє близько 100 ракет на місяць.

Читайте також
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
У Повітряних силах розповіли, скільки РФ має високоточних далекобійних ракет

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, ЗСУ, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ракетна небезпека: у Полтаві пролунали вибухи
вибух
Дохід родини Зеленського втричі впав за 2022 рік – декларація
Володимир Зеленський
Падіння Іл-76 і просування окупантів під Авдіївкою: що змінилося на фронті за тиждень
війна в Україні
Відстрочка від мобілізації: у Раді розглядають можливість бронювання ФОПів за гроші
У Повітряних силах розповіли, скільки РФ має високоточних далекобійних ракет
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь