ВСУ могут подготовить столько мобилизованных, сколько потребуется — командующий Сухопутными войсками

Вооруженные Силы Украины способны подготовить столько новых солдат, сколько будет мобилизовано в соответствии с новым законопроектом.

Об этом заявил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

— 500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч – как будет определено законом о мобилизации, мы готовы, — сказал он.

Военный добавил, что лишь 20% украинских военных проходили подготовку на иностранных полигонах с иностранными инструкторами, остальные были обучены именно в Украине.

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— Это при том, что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач. Мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, — пояснил Николюк.

Напомним, президент Зеленский отметил, что на сегодняшний день не видит необходимости мобилизовать до 500 тыс. мужчин.

Источник : Радио Свобода

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