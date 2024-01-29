ЗСУ можуть підготувати стільки мобілізованих, скільки потрібно – командувач Сухопутних військ
Збройні Сили України здатні підготувати стільки нових солдатів, скільки буде мобілізовано відповідно до нового законопроєкту.
Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.
– 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові, – сказав він.
Військовий додав, що лише 20% українських військових проходили підготовку на іноземних полігонах з іноземними інструкторами, решту було навчено саме в Україні.
— Це навіть в умовах, коли значну частину залучено в районах виконання бойових завдань. Ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні можливості всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, — пояснив Ніколюк.
Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що на сьогодні не бачить необхідності мобілізувати до 500 тис. чоловіків.