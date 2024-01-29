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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

ЗСУ можуть підготувати стільки мобілізованих, скільки потрібно – командувач Сухопутних військ

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Збройні Сили України здатні підготувати стільки нових солдатів, скільки буде мобілізовано відповідно до нового законопроєкту.

Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

– 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові, – сказав він.

Військовий додав, що лише 20% українських військових проходили підготовку на іноземних полігонах з іноземними інструкторами, решту було навчено саме в Україні.

Зараз дивляться

— Це навіть в умовах, коли значну частину залучено в районах виконання бойових завдань. Ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні можливості всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, — пояснив Ніколюк.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що на сьогодні не бачить необхідності мобілізувати до 500 тис. чоловіків.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Мобілізація
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