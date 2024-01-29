Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Будет ли встреча Зеленского и Орбана: Ермак по итогам переговоров с главой МИД Венгрии

Будет ли встреча Зеленского и Орбана: Ермак по итогам переговоров с главой МИД Венгрии
Фото: Офис президента

В Ужгороде переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто показали взаимное стремление официального Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в заявлениях для СМИ после переговоров. По его словам, обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины.

Переговоры в Ужгороде: будет ли встреча Орбана и Зеленского

— Считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях, — подчеркнул глава Офиса президента.

По словам Ермака, во время переговоров не обсуждали конкретные даты, однако обе стороны заинтересованы, чтобы встреча Виктора Орбана и Владимира Зеленского состоялась как можно быстрее, а также закончилась конкретными результатами.

Сейчас смотрят
Читайте также
€50 млрд для Украины: в Венгрии заявили о готовности к компромиссу
Угорщина

Источник: Европейская правда

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Андрій Єрмак, Война в Украине, Віктор Орбан, Владимир Зеленский, Новини Ужгорода, Офис президента, переговори, Ужгород
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 30.01.2024
DeepStateMap
Минус 960 оккупантов и самолет: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
Будет ли встреча Зеленского и Орбана: Ермак по итогам переговоров с главой МИД Венгрии
Ночная атака Шахедов: Силы ПВО уничтожили над Украиной 15 дронов из 35
ППО, протиповітряна оборона
Достижения ВСУ будут под угрозой: Столтенберг и Блинкен о блокировании помощи в Конгрессе
Столтенберг і Блінкен
Обстрел Кривого Рога дронами Shahed: есть попадания в гражданскую инфраструктуру
Будет ли встреча Зеленского и Орбана: Ермак по итогам переговоров с главой МИД Венгрии

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь