Будет ли встреча Зеленского и Орбана: Ермак по итогам переговоров с главой МИД Венгрии

В Ужгороде переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто показали взаимное стремление официального Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в заявлениях для СМИ после переговоров. По его словам, обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины.

Переговоры в Ужгороде: будет ли встреча Орбана и Зеленского

— Считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях, — подчеркнул глава Офиса президента.

По словам Ермака, во время переговоров не обсуждали конкретные даты, однако обе стороны заинтересованы, чтобы встреча Виктора Орбана и Владимира Зеленского состоялась как можно быстрее, а также закончилась конкретными результатами.

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Источник: Европейская правда

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