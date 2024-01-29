Чи буде зустріч Зеленського і Орбана: Єрмак за підсумками переговорів з очільником МЗС Угорщини
В Ужгороді переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто засвідчили про взаємне прагнення офіційного Києва та Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у заявах для ЗМІ після переговорів. За його словами, обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини й президента України.
Переговори в Ужгороді: чи буде зустріч Орбана і Зеленського
– Вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку в наших відносинах, – наголосив очільник Офісу президента.
За словами Єрмака, під час переговорів не обговорювали конкретні дати, однак обидві сторони зацікавлені, щоб зустріч Віктора Орбана та Володимира Зеленського відбулася якнайшвидше, а також закінчилася конкретними результатами.
Джерело: Європейська правда