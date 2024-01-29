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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чи буде зустріч Зеленського і Орбана: Єрмак за підсумками переговорів з очільником МЗС Угорщини

Чи буде зустріч Зеленського і Орбана: Єрмак за підсумками переговорів з очільником МЗС Угорщини
Фото: Офіс президента

В Ужгороді переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто засвідчили про взаємне прагнення офіційного Києва та Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у заявах для ЗМІ після переговорів. За його словами, обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини й президента України.

Переговори в Ужгороді: чи буде зустріч Орбана і Зеленського

– Вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку в наших відносинах, – наголосив очільник Офісу президента.

За словами Єрмака, під час переговорів не обговорювали конкретні дати, однак обидві сторони зацікавлені, щоб зустріч Віктора Орбана та Володимира Зеленського відбулася якнайшвидше, а також закінчилася конкретними результатами.

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Джерело: Європейська правда

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Андрій Єрмак, Війна в Україні, Віктор Орбан, Володимир Зеленський, Новини Ужгорода, Офіс президента, переговори, Ужгород
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