Оккупанты не захватили Табаевку, ВСУ дают им мощный отпор — Фитьо

Несмотря на постоянные попытки врага штурмовать Табаевку Харьковской области, ВСУ дают им мощный отпор.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

— Табаевка — очень маленький населенный пункт и расположена в неудобном для противника месте, в болотистой местности. При этом они продолжают атаковать, за минувшие сутки Силам обороны удалось отбить десять вражеских атак, — сказал военный.

Он добавил, что российская армия постоянно использует артиллерию и ударные дроны. Однако это не избавляет ее от потерь в Харьковской области.

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— Вчера на Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 229 оккупантов и 84 единицы боевой техники, на Бахмутском — 128 и 45 соответственно, — резюмировал Фитьо.

Чем важна Табаевка

По словам военно-политического эксперта Александра Мусиенко, через Табаевку Харьковской области проходит дорога Р-07 из Купянска в оккупированное Сватово Луганской области. Он считает, что россияне хотят взять ее под контроль и вклиниться в украинскую оборону.

— А дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальная цель остается двигаться к западу ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель – установить контроль над дорогой с последующим выходом южнее или на Купянск-Узловой, — пояснил аналитик.

Напомним, с утра 29 января оккупанты заведомо ложно заявляли, что захватили Табаевку и теперь контролируют село. В ВСУ сразу подчеркнули, что это очередная дезинформация со стороны российской пропаганды.

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