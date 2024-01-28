Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ не имеет стратегических успехов на востоке Украины — Фитьо

ЗСУ війна військовий

Российские войска пытаются наступать на востоке Украины, однако стратегических успехов не имеют.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

За прошедшие сутки враг был активен, как и в предыдущие дни. На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ отбили 16 вражеских атак.

Сейчас смотрят

— 43 дрона-камикадзе применил противник во время вчерашних атак. 657 обстрелов из артиллерии и минометов совершил по украинским позициям. Тем не менее, украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и уничтожить 72 единицы военной техники, — сказал Фитьо.

Спикер отметил, что такое количество обстрелов и уничтоженной техники свидетельствует о том, что россияне пытаются наступать и искать слабые места в обороне Украины.

Сейчас для РФ направление Купянска остается приоритетным. Оккупанты пытаются продолжать осуществлять наступательные действия неподалеку Синьковки и Табаевки.

Активность врага на Бахмутском направлении несколько меньше, чем на Лимано-Купянском, однако враг может смещать акценты.

— Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет, — подчеркнул Фитьо.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов.

Читайте также
В Воздушных силах рассказали, сколько РФ имеет высокоточных дальнобойных ракет
РФ не имеет стратегических успехов на востоке Украины — Фитьо

Фото: Командование ООС

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уже есть график на следующую неделю: Зеленский о сотрудничестве с международными партнерами
Зеленський
Взрывы в Полтаве: в ОВА прокомментировали удар РФ
вибух
Доход семьи Зеленского втрое упал за 2022 год — декларация
Володимир Зеленський
Падение Ил-76 и продвижение оккупантов под Авдеевкой: что изменилось на фронте за неделю
війна в Україні
Отсрочка от мобилизации: в Раде рассматривают возможность бронирования ФЛП за деньги
РФ не имеет стратегических успехов на востоке Украины — Фитьо

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь