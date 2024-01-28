РФ не имеет стратегических успехов на востоке Украины — Фитьо
Российские войска пытаются наступать на востоке Украины, однако стратегических успехов не имеют.
Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.
За прошедшие сутки враг был активен, как и в предыдущие дни. На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ отбили 16 вражеских атак.
— 43 дрона-камикадзе применил противник во время вчерашних атак. 657 обстрелов из артиллерии и минометов совершил по украинским позициям. Тем не менее, украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и уничтожить 72 единицы военной техники, — сказал Фитьо.
Спикер отметил, что такое количество обстрелов и уничтоженной техники свидетельствует о том, что россияне пытаются наступать и искать слабые места в обороне Украины.
Сейчас для РФ направление Купянска остается приоритетным. Оккупанты пытаются продолжать осуществлять наступательные действия неподалеку Синьковки и Табаевки.
Активность врага на Бахмутском направлении несколько меньше, чем на Лимано-Купянском, однако враг может смещать акценты.
— Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет, — подчеркнул Фитьо.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов.
Фото: Командование ООС