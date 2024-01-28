РФ не имеет стратегических успехов на востоке Украины — Фитьо

Российские войска пытаются наступать на востоке Украины, однако стратегических успехов не имеют.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

За прошедшие сутки враг был активен, как и в предыдущие дни. На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ отбили 16 вражеских атак.

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— 43 дрона-камикадзе применил противник во время вчерашних атак. 657 обстрелов из артиллерии и минометов совершил по украинским позициям. Тем не менее, украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и уничтожить 72 единицы военной техники, — сказал Фитьо.

Спикер отметил, что такое количество обстрелов и уничтоженной техники свидетельствует о том, что россияне пытаются наступать и искать слабые места в обороне Украины.

Сейчас для РФ направление Купянска остается приоритетным. Оккупанты пытаются продолжать осуществлять наступательные действия неподалеку Синьковки и Табаевки.

Активность врага на Бахмутском направлении несколько меньше, чем на Лимано-Купянском, однако враг может смещать акценты.

— Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет, — подчеркнул Фитьо.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов.

Фото: Командование ООС

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