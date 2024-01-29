Окупанти не захопили Табаївку, ЗСУ дають їм потужну відсіч – Фітьо

Попри постійні спроби ворога штурмувати Табаївку Харківської області, ЗСУ дають їм потужну відсіч.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

— Табаївка – дуже маленький населений пункт і розташований у незручному для супротивника місці, у болотистій місцевості. Водночас вони продовжують атакувати, минулої доби Силам оборони вдалося відбити десять ворожих атак, — сказав військовий.

Він додав, що російська армія постійно використовує артилерію та ударні дрони. Однак це не позбавляє її втрат у Харківській області.

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— Учора на Лімано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 229 окупантів та 84 одиниці бойової техніки, на Бахмутському – 128 та 45 відповідно, – резюмував Фітьо.

Чим важлива Табаївка

За словами військово-політичного експерта Олександра Мусієнка, через Табаївку Харківської області проходить дорога Р-07 із Куп’янська до окупованого Сватова Луганської області. Він вважає, що росіяни хочуть взяти її під контроль та вклинитися в українську оборону.

— А далі слід простежувати характер наступальних дій. Глобальна мета залишається рухатися на захід ближче до Осколу. Ну а першочергова мета – встановити контроль над дорогою з наступним виходом на південь чи на Куп’янськ-Вузловий, – пояснив аналітик.

Нагадаємо, зранку 29 січня окупанти свідомо хибно заявляли, що захопили Табаївку і тепер контролюють село. У ЗСУ одразу наголосили, що це чергова дезінформація з боку російської пропаганди.

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