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РФ можно остановить и не допустить Третьей мировой: Зеленский об окончании войны

Зеленський

Президент Владимир Зеленский уверен, что российскую агрессию можно остановить финансово и не допустить Третьей мировой войны.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому каналу ARD.

На вопрос журналистки, закончится ли война в Украине в 2024 году, Зеленский не дал прямого ответа, однако подчеркнул, что надо верить в народ, в партнеров и в мир. Ведь любая война заканчивается.

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По его словам, сейчас очень сложный момент, однако войну России можно остановить.

— И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить Третьей мировой войны, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее издание Bild написало, что в феврале 2024 года может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией, в частности Германия готовится к гибридной атаке россиян на восточный фланг блока.

В ISW считают, что западная помощь Украине остается критически важной, поскольку неудачи ВСУ могут привести к продвижению РФ к западной границе и создать угрозы для НАТО.

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РФ можно остановить и не допустить Третьей мировой: Зеленский об окончании войны

Фото: скриншот с видео

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Росія
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