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Валентина Летяк, редактор ленты

Сколько военных в украинской армии — Зеленский назвал цифру

Сколько военных в украинской армии — Зеленский назвал цифру
Фото: Depositphotos

Российской агрессии противостоит почти миллионная украинская армия, а также 30 млн украинцев, которые на своих рабочих местах также приближают нашу победу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Численность ЗСУ на сегодняшний день

— У нас 880 тыс., у нас миллионная армия. А при этом у нас 30 млн человек сейчас конкретно работают, а даже может больше немножко. Сказать точно цифру не могу, — подчеркнул глава государства.

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Он объяснил, что это сложно установить, поскольку на сегодняшний день не известно точно, сколько выехало людей в начале полномасштабного вторжения — примерно 6,5-7,5 млн.

— Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир — абсолютно, на своих рабочих местах, — добавил Зеленский.

Президент поблагодарил тех, кто вернулся в Украину не только воевать, но и строить.

Численность украинской армии на начало большой войны

В начале полномасштабной войны в ВСУ было около 700 тыс. личного состава, а во всем секторе обороны — миллион. Такие данные в июле 2022 года озвучил тогдашний министр обороны Алексей Резников.

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В октябре 2023 года общая численность уже составляла более 850 тыс. человек, из которых — около 820 тыс. военнослужащих (почти 117 тыс. офицеров, около 178 тыс. сержантов, 516 тыс. солдат).

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Мобилизация, Російська агресія, українські військові
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