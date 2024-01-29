Скільки військових в українській армії – Зеленський назвав цифру

Російській агресії протистоїть майже мільйонна українська армія, а також 30 млн українців, які на своїх робочих місцях також наближають нашу перемогу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Чисельність ЗСУ на сьогоднішній день

– У нас 880 тис., у нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 млн людей зараз конкретно працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу, – наголосив глава держави.

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Він пояснив, що це складно встановити, оскільки на сьогодні не відомо точно, скільки виїхало людей на початку повномасштабного вторгнення –приблизно 6,5-7,5 млн.

– Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ – абсолютно, на своїх робочих місцях, – додав Зеленський.

Президент подякував тим, хто повернувся в Україну не тільки воювати, а й будувати.

Чисельність української армії на початок великої війни

На початку повномасштабної війни в ЗСУ було близько 700 тис. особового складу, а в усьому секторі оборони – мільйон. Такі дані озвучив тодішній міністр оборони Олексій Резніков.

У жовтні 2023 року загальна чисельність вже становила понад 850 тис. осіб, з яких – близько 820 тис. військовослужбовців (майже 117 тис. офіцерів, близько 178 тис. сержантів, 516 тис. солдатів).

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