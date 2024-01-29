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Марта Бондаренко, редактор ленты

Европа в одиночку будет противостоять Путину: Зеленский о последствиях затягивания помощи США

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что затягивание процессов оказания поддержки нашему государству со стороны Соединенных Штатов будет иметь влияние на объединенную Европу.

Об этом президент заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, затягивание процессов по поддержке Украины приведет к последовательным проблемам.

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Во-первых — это дефицит оружия, финансов в Украине. Во-вторых — потеряется союз между США и Европой.

— Третье — Европа сама поймет, что это сигнал. Если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США о том, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО, кто будет противостоять России. Путин этим воспользуется — 100%. И это будет сигнал говорить о том, что и НАТО не будет таким крепким, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Если допустить, что США отколются от НАТО, то кое-кто в Европе также может иметь похожее мнение, потому что имеют экономические отношения с Российской Федерацией, говорит президент Зеленский.

— Так же может посыпаться и санкционная политика. Когда США поддерживают Украину, они так же влияют на санкционную политику в отношении России в европейских странах, — заявил глава государства.

Он назвал это перераспределением мира. Однако президент верит, что Европа наедине не останется.

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Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине, которую планируют сосредоточить на отражении новых российских наступлений, укреплении ВСУ и экономики.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, США
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