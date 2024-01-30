Индекс коррупции: Украина показала один из лучших результатов за год

В течение 2023-го Украина добавила три балла в рейтинге Индекса восприятия коррупции (СРІ). Это один из лучших результатов за прошлый год в мире.

Об этом сообщает организация Transparency International Ukraine.

Теперь Украина имеет 36 баллов из 100 возможных и занимает 104-е место среди 180 стран.

Сейчас смотрят

Отмечено, что наше государство стало одной из 17 стран в нынешнем СРІ, продемонстрировавших свой лучший показатель за все время.

— Со времен Революции достоинства за 10 лет Украина добавила всего 11 баллов в исследовании, — говорится в сообщении.

Мировые лидеры Индекса восприятия коррупции 2023 почти не изменились. Возглавляет список Дания с 90 баллами. За ней следуют Финляндия (87 баллов), Новая Зеландия (85 баллов) и Норвегия (84 балла).

Аутсайдеры в нынешнем исследовании тоже остались неизменными. Сомали занимает последнее 180-е место. А к Южному Судану и Сирии, которые занимают 177 строчку, добавилась Венесуэла с такими же показателями.

Что такое Индекс восприятия коррупции

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) — показатель, который рассчитывается международной организацией Transparency International Transparency International на основе исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров.

Ключевым показателем Индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества.

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в течение 2023 года о подозрении в совершении коррупционных правонарушений сообщено семи должностным лицам Минобороны Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.