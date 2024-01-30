Індекс корупції: Україна показала один із найкращих результатів за рік

Протягом 2023-го Україна додала три бали в рейтингу Індексу сприйняття корупції (СРІ). Це один з із найкращих результатів за минулий рік у світі.

Про це повідомляє організація Transparency International Ukraine.

Тепер Україна має 36 балів зі 100 можливих і посідає 104-те місце поміж 180 країн.

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Зазначено, що наша держава стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

– З часів Революції гідності за 10 років Україна додала загалом 11 балів у дослідженні, – йдеться у повідомленні.

Світові лідери Індексу сприйняття корупції 2023-й майже не змінилися. Очолює список Данія із 90 балами. За нею йдуть Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) та Норвегія (84 бали).

Аутсайдери в цьогорічному дослідженні теж залишилися незмінними. Сомалі посідає останнє 180-те місце. А до Південного Судану та Сирії, які посідають 177-му сходинку, додалася Венесуела з такими ж показниками.

Що таке Індекс сприйняття корупції

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) – показник, який розраховується міжнародною організацією Transparency International Transparency International на основі досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що протягом 2023 року про підозру у вчиненні корупційних правопорушень повідомлено сімом посадовцям Міноборони України.

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