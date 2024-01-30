Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в ВР — Гончаренко

Во вторник, 30 января Кабинет министров Украины утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную Раду.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады, президент Комитета по миграции и беженцам Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко.

— Текста законопроекта еще нет, как только будет — сразу дам знать, — написал он в своем Telegram.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы №10378 Кабинет министров Украины передал депутатам Верховной Рады Украины вечером 25 декабря 2023 года.

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Ряд норм в предлагаемом правительством законопроекте возбудил украинское общество.

О том, что отдельные пункты законопроекта противоречат Конституции Украины, высказался и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

К 9 января 2024 года в парламенте, кроме правительственного законопроекта о мобилизации, зарегистрировали еще четыре альтернативных.

11 января по результатам закрытого совещания с военным командованием и заседания согласительного совета в закрытом режиме законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы решили вернуть инициатору.

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