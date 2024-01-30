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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кабмін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його до ВР – Гончаренко

Кабмін
Фото: Depositphotos

У вівторок, 30 січня Кабінет міністрів України затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його у Верховну Раду.

Про це повідомляє депутат Верховної Ради, президент Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко

– Тексту законопроєкту ще немає, як тільки буде — одразу дам знати, – написав він у своєму Telegram.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

Проєкт Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби №10378 Кабінет міністрів України передав депутатам Верховної Ради України ввечері 25 грудня 2023 року.

Зараз дивляться

Низка норм у пропонованому урядом законопроєкті збурила українське суспільство.

Про те, що окремі пункти законопроєкту суперечать Конституції України, висловився й Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До 9 січня 2024 року в парламенті, крім урядового законопроєкту щодо мобілізації, зареєстрували ще чотири альтернативних.

11 січня за результатами закритої наради з військовим командуванням та засідання погоджувальної ради в закритому режимі законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби вирішили повернути ініціатору.

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Кабмін, Мобілізація, Олексій Гончаренко
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