Когда будет демобилизация: что нового в законопроекте № 10449

Демобилизовать предлагают украинских военнослужащих, которые непрерывно 36 месяцев находились на службе во время действия военного положения, согласно новому законопроекту о мобилизации.

Об этом говорится в законопроекте № 10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, который внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Демобилизация во время военного положения — законопроект № 10449

Согласно законопроекту, предлагают увольнять со службы военных, которые непрерывно 36 месяцев прослужили во время действия военного положения.

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Условием для демобилизации во время военного положения также является окончание срока контракта. Увольнение этих военных будет осуществляться в сроки, определенные решением Ставки верховного главнокомандующего.

Демобилизации будут подлежать военные, имеющие инвалидность любой группы, и освобожденные из плена граждане, а также из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий, если невозможно их привлечь к использованию на службе (для высшего офицерского состава).

В то же время демобилизация предусмотрена в случае избрания лица народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым (если военнослужащие не изъявили желания продолжать службу).

Также демобилизовать могут в связи с назначением (избранием) на должность судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия (ВСП), члена Высшей квалификационной комиссии судей, руководителя Службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя, дисциплинарного инспектора ВСП.

Источник : Верховная Рада

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