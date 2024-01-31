Коли буде демобілізація: що нового у законопроєкті № 10449

Демобілізувати пропонують українських військовослужбовців, які безперервно 36 місяців перебували на службі під час дії воєнного стану, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Про це йдеться в законопроєкті № 10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який внесли на розгляд Верховної Ради.

Демобілізація під час воєнного стану – законопроєкт № 10449

Згідно з законопроєктом, пропонують звільняти зі служби військових, які безперервно 36 місяців прослужили під час дії воєнного стану.

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Умовою для демобілізації під час воєнного стану також є закінчення терміну контракту. Звільнення цих військових здійснюватиметься у терміни, визначені рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Демобілізації підлягатимуть військові, які мають інвалідність будь-якої групи, та звільнені з полону громадяни, а також через скорочення штатів чи проведення організаційних заходів, якщо неможливо їх залучити до використання на службі (для вищого офіцерського складу).

Водночас демобілізація передбачена в разі обрання особи народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати службу).

Також демобілізувати можуть у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, очільника Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП.

Джерело : Верховна Рада

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