Российский Су-34 сбили в Луганской области — Генштаб ВСУ
29 января в небе над Луганской областью украинские защитники сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об уничтожении вражеского самолета сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона Єдині новини.
Он уточнил информацию о потерях РФ в войне против Украины за последние сутки.
В целом с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 332 самолета и 324 вертолета.
Уничтожение российских самолетов
22 декабря 2023 года на Южном направлении Силы обороны Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
Через несколько дней, 24 декабря, на Мариупольском направлении украинские военные сбили еще один Су-34, а также и Су-30, атаковавший Одесскую область.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.