Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Российский Су-34 сбили в Луганской области — Генштаб ВСУ

літак Су 34
Фото: Getty Images

29 января в небе над Луганской областью украинские защитники сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об уничтожении вражеского самолета сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил информацию о потерях РФ в войне против Украины за последние сутки.

Сейчас смотрят

В целом с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 332 самолета и 324 вертолета.

Уничтожение российских самолетов

22 декабря 2023 года на Южном направлении Силы обороны Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Через несколько дней, 24 декабря, на Мариупольском направлении украинские военные сбили еще один Су-34, а также и Су-30, атаковавший Одесскую область.

Читайте также
Минус 960 оккупантов и самолет: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
Российский Су-34 сбили в Луганской области — Генштаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

авіація РФ, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, літаки РФ, Луганская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации: что им предусмотрено
військовий квиток, мобілізація
Военные объекты на территории России должны быть уничтожены — Данилов
Олексій Данілов
ОВА о взрывах в Полтаве и Кременчуге: Вражеская атака, попаданий не зафиксировано
Российский Су-34 сбили в Луганской области — Генштаб ВСУ
Главные новости 30 января: взрывы в Москве, сбитие Су-34 РФ, Обран сдался и чип Neuralink в мозгу человека
Российский Су-34 сбили в Луганской области — Генштаб ВСУ
Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине
Вільям Бернс

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь