Российский Су-34 сбили в Луганской области — Генштаб ВСУ

29 января в небе над Луганской областью украинские защитники сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об уничтожении вражеского самолета сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил информацию о потерях РФ в войне против Украины за последние сутки.

Сейчас смотрят

В целом с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 332 самолета и 324 вертолета.

Уничтожение российских самолетов

22 декабря 2023 года на Южном направлении Силы обороны Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Через несколько дней, 24 декабря, на Мариупольском направлении украинские военные сбили еще один Су-34, а также и Су-30, атаковавший Одесскую область.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.