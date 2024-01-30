Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російський Су-34 збили у Луганській області – Генштаб ЗСУ

літак Су 34
Фото: Getty Images

29 січня у небі над Луганською областю українські захисники збили  російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про знищення ворожого літака повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він уточнив інформацію про втрати РФ у війні проти України за останню добу.

Зараз дивляться

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 332 літаки та 324 гелікоптери.

Знищення російських літаків

22 грудня 2023 року на Південному напрямку Сили оборони України збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

За кілька днів, 24 грудня, на Маріупольському напрямку українські військові збили ще один Су-34, а також та Су-30, який атакував Одеську область.

Читайте також
Мінус 960 окупантів та літак: Генштаб повідомив втрати РФ за добу
Російський Су-34 збили у Луганській області – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

авіація РФ, Війна в Україні, Генеральний штаб України, літаки РФ, Луганська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано
Російський Су-34 збили у Луганській області – Генштаб ЗСУ
Головні новини 30 січня: вибухи у Москві, збиття Су-34 РФ, Обран здався і чип Neuralink у мозку людини
Російський Су-34 збили у Луганській області – Генштаб ЗСУ
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні
Вільям Бернс
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Підрозділи активних дій: у ГУР відкрили заявки для спецоперацій в тилу ворога
розвідка

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь