Російський Су-34 збили у Луганській області – Генштаб ЗСУ
29 січня у небі над Луганською областю українські захисники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про знищення ворожого літака повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини.
Він уточнив інформацію про втрати РФ у війні проти України за останню добу.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 332 літаки та 324 гелікоптери.
Знищення російських літаків
22 грудня 2023 року на Південному напрямку Сили оборони України збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
За кілька днів, 24 грудня, на Маріупольському напрямку українські військові збили ще один Су-34, а також та Су-30, який атакував Одеську область.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.