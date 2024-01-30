Російський Су-34 збили у Луганській області – Генштаб ЗСУ

29 січня у небі над Луганською областю українські захисники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про знищення ворожого літака повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він уточнив інформацію про втрати РФ у війні проти України за останню добу.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 332 літаки та 324 гелікоптери.

Знищення російських літаків

22 грудня 2023 року на Південному напрямку Сили оборони України збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

За кілька днів, 24 грудня, на Маріупольському напрямку українські військові збили ще один Су-34, а також та Су-30, який атакував Одеську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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