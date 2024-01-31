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Украина
Юлия Гайдук, редакторка ленты

Украинский дрон Баба Яга: что известно, какие преимущества и технические характеристики

ударний дрон

Украинские военные испытывают новые способы поражения тыловых объектов российских оккупантов. Что известно о дроне Баба Яга, какие у него технические характеристики и чем полезен для украинской армии – читайте в материале Фактов ICTV.

Дрон Баба Яга: что о нем известно

Настоящим ночным кошмаром для российской армии является большой беспилотник Vampire, который они прозвали Бабой Ягой. Такое прозвище БпЛА получили из-за того, что работают только ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов.

С помощью тяжелых дронов-бомбардировщиков украинские военные в темноте сжигают вражескую технику и склады с боеприпасами. Днем тестируют его с новой взрывчаткой, подбирая различные конфигурации бомб. Такие испытания дают возможность понять, что и как нужно сделать, чтобы во время боевой задачи не было осечек.

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Использование беспилотника днем невозможно, потому что из-за большого веса при полной нагрузке дрон может подниматься выше нескольких десятков метров. К тому же, у него небольшая скорость и громкий звук мотора.

Несмотря на то, что дрон Баба Яга на фронте используется недавно, он уже имеет большое количество удачных вылетов. Так Баба Яга приходит на смену легким FPV-дронам, которые атакуют оккупантов днем.

Как отмечает председатель наблюдательного совета ОО Аэроразведка Алексей Гончарук, преимуществом БпЛА является цена, которая составляет около $20 тис. К тому же за время своей работы дрон успевает сделать 8-12 вылетов и поразить около 10 целей, в том числе 3-5 единиц военной техники на миллионы долларов.

Поэтому Баба Яга – это отличное дополнение к более дальнобойным украинским дронам, которые наносят удары по тылам противника.

Особенности и назначение БпЛА Баба Яга

По словам операторов дрона, этот беспилотник имеет хорошую точность, радиосвязь и тепловизионную камеру. Беспилотный бомбардировщик оборудован инфракрасной камерой.

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Благодаря большому весу, он одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса. Причем сделать это максимально прицельно. Есть возможность установки боеголовки весом 15 кг.

Операторы дрона рассказали, что беспилотник Баба Яга движется по спутникам, по карте. В этом режиме он может стабилизироваться и достаточно точно попадать в цель, сбрасывая боеприпас. Но в условиях, когда работает вражеский РЭБ, Баба Яга имеет возможность выполнять задачи и в ручном режиме. Этот способ более легкий и комфортный в управлении.

То есть, этот беспилотник работает автономно. Операторы задают координаты, дрон летит к цели, сбрасывает боеприпас, а после этого самостоятельно возвращается.

Его экипаж, как правило, это три человека: командир, пилот и бомбер.

Технические характеристики

Дрон Баба Яга относится к Армии дронов и имеет 6 винтов, столько же креплений для боеприпасов и несколько аккумуляторов. Тяжелый БпЛА способен поднимать до 20 кг взрывчатки.

К техническим характеристикам дрона Баба Яга относятся:

  • скорость – до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч – без нагрузки;
  • высота полета – 400 м;
  • дальность полета – 10 км;
  • дальность связи – 6 км;
  • время полета – 37 минут без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

В условиях боевых действий и в полной темноте дрон Баба Яга уничтожает живую силу, склады и технику оккупантов.

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Керування дроном

Фото: Focus.ua

війна, дрон, Дрони, Зброя
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