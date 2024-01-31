Защитники из Азовстали и Змеиного: из плена РФ вернулось 207 украинских военных

Украина сегодня, 31 января, вернула из российского плена 207 военнопленных украинцев.

Об этом в среду в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Наши — дома. 207 ребят. Возвращаем, несмотря на все. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим, — написал он.

Владимир Зеленский поблагодарил украинскую команду, в частности начальника ГУР Кирилла Буданова, руководителя ОПУ Андрея Ермака, начальника СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

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В свою очередь руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что среди возвращенных из российского плена украинцев есть воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, среди которых как рядовые, сержанты, так и офицеры.

— Много защитников Мариуполя, военных, которые были на Азовстали, острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях. Это второй большой обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи президента — вернуть всех, — написал он.

Также среди освобожденных из плена РФ украинцев есть морпехи и боевые медики.

Андрей Ермак добавил, что украинская власть выполняет “большую миссию”, поскольку еще “много наших людей” остаются в плену.

Кого освободили из плена

В то же время в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что этот обмен стал 50-м по счету с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В штабе уточнили, что среди спасенных военнослужащих:

95 представителей Вооруженных сил Украины;

56 нацгвардейцев;

26 пограничников;

29 воинов Территориальной обороны

и один представитель Национальной полиции Украины.

180 защитников Украины, которые возвращаются домой — из рядового и сержантского состава, а 27 являются украинскими офицерами.

— По меньшей мере 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему из освобожденных оборонцев уже исполнился 61 год, а самому молодому вскоре будет 21, — говорится в сообщении.

В штабе говорят, что после 24 февраля 2022 года удалось освободить уже 3 035 защитников и защитниц. Там поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена.

Кто возвращается домой

В Координационном штабе рассказали, что из вражеского плена удалось спасти младшего сержанта Захара, который попал в руки россиян вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из Азовстали в мае 2022 года.

— Менее чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужа. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы, — рассказали в штабе.

Кроме того, в Украину вернулись медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали побратимов и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и Азовстали.

— Вернулся на родную землю старший лейтенант, который защищает Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды отмечен орденом За мужество. Освобождены из неволи двое родных братьев, солдат ВСУ Анатолий и Павел. Спасен также еще один защитник острова Змеиный, — говорится в сообщении.

Что ждет освобожденных украинцев

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что работники его Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями.

Он также рассказал о том, что ждет освобожденных из плена защитников Украины.

— Ребят, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, которые ждут своих отцов, сыновей, братьев. Далее у возвращенных воинов — теплый ужин, получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карточек и реабилитация, — написал он.

Предыдущие обмены и авария Ил-76

Ранее обмен военнопленными между Россией и Украиной анонсировали представители Главного управления разведки Минобороны Украины. Но перед этим произошла авария российского военно-транспортного самолета Ил-76, который 24 января упал в Корочанском районе Белгородской области РФ.

Тогда в российском Минобороны заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Власти Украины не подтверждали информацию о том, что на самолете Ил-76 находились украинские военнопленные, впрочем в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что на 24 января действительно готовился обмен между Россией и Украиной.

Предыдущий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 3 января. Тогда в Украину вернулось 230 военных и гражданских украинцев, что стало крупнейшим обменом за время полномасштабной войны с РФ.

Перед этим, в ноябре 2023 года, представители украинской власти сообщали, что в плену РФ находится не менее 4 337 украинцев, из которых 3 574 военных и 763 гражданских.

Фото: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак

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