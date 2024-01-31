Оборонці з Азовсталі та Зміїного: з полону РФ повернулось 207 українських військових

Україна сьогодні, 31 січня, повернула з російського полону 207 військовополонених українців.

Про це у середу у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим, – написав він.

Володимир Зеленський подякував українській команді, зокрема начальнику ГУР Кирилу Буданову, керівнику ОПУ Андрію Єрмаку, начальнику СБУ Василю Малюку та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Зараз дивляться

Своєю чергою керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що серед повернених з російського полону українців є воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, з-поміж яких як рядові, сержанти, так і офіцери.

– Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання завдання президента – повернути всіх, – написав він.

Також серед звільнених з полону РФ українців є морпіхи та бойові медики.

Андрій Єрмак додав, що українська влада має “велику місію”, оскільки ще “багато наших людей” залишаються в полоні.

Кого звільнили з полону

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що цей обмін став 50-м за ліком з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У штабі уточнили, що серед врятованих військовослужбовців:

95 представників Збройних сил України;

56 нацгвардійців;

26 прикордонників;

29 воїнів Територіальної оборони

та один представник Національної поліції України.

180 захисників України, які повертаються додому – з рядового та сержантського складу, а 27 є українськими офіцерами.

– Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21, – йдеться у повідомленні.

Загалом у штабі кажуть, що після 24 лютого 2022 року вдалося визволити вже 3 035 захисників та захисниць. Там подякували Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну.

Хто повертається додому

У Координаційному штабі розповіли, що з ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара, який потрапив до рук росіян разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з Азовсталі у травні 2022 року.

– Менш ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата, – розповіли у штабі.

Крім того, до України повернулись медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та Азовсталі.

– Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве і двічі відзначений орденом За мужність. Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний, – йдеться у повідомленні.

Що чекає на звільнених українців

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що працівники його Офісу перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Він також розповів про те, що чекає на звільнених з полону захисників України.

– Хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, які чекають на своїх батьків, синів, братів. Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація, – написав він.

Попередні обміни та аварія Іл-76

Раніше обмін військовополоненими між Росією та Україною анонсували представники Головного управління розвідки Міноборони України. Але перед цим сталась аварія російського військово-транспортного літака Іл-76, який 24 січня впав у Корочанському районі Бєлгородської області РФ.

Тоді у російському Міноборони заявили, що на борту Іл-76 перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Влада України не підтверджувала інформацію про те, що на літаку Іл-76 перебували українські військовополонені, втім у Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими повідомили, що на 24 січня дійсно готувався обмін між Росією та Україною.

Попередній великий обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 3 січня. Тоді до України повернулось 230 військових та цивільних українців, що стало найбільшим обміном за час повномасштабної війни з РФ.

Перед цим, у листопаді 2023 року, представники української влади повідомляли, що в полоні РФ перебуває щонайменше 4 337 українців, з яких 3 574 військових і 763 цивільних.

Фото: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак

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