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Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
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Бедрак Виктория, редактор ленты

Нарушение законов и обычаев войны. СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 в РФ

Нарушение законов и обычаев войны. СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 в РФ
Фото: Getty Images

По факту падения военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью открыто уголовное производство.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии для украинских СМИ.

Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Сейчас спецслужба проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета. Продолжается досудебное расследование.

Что известно о падении самолета Ил-76

В Белгородской области РФ днем 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

В Генштабе ВСУ утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300, которыми в последнее время массированно обстреливают Харьков из Белгородской области РФ.

Как сообщают российские издания, на борту Ил-76 якобы было 65 пленных, три человека, которые их сопровождали, и шесть членов экипажа.

Главное управление разведки МОУ отметило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся. В то же время ведомство пока не располагает данными, находились ли украинские пленные в самолете.

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Ил-76, Белгород, Война в Украине, Росія
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