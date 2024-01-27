Падение Ил-76: Буданов обратил внимание на “ряд непонятных факторов”

Ни одна сторона не может ответить, что произошло с самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области России. Однако позиция российской стороны кажется очень странной.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального информационного телемарафона. Он обратил внимание, что россияне обвиняют Украину, однако не дают доказательств, что в Ил-76 действительно были военнопленные.

Позиция России по Ил-76

— Есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, россияне не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет. Ситуация не понятна до конца, — объяснил глава ГУР.

Начальник украинской разведки также отметил, что Россия в дальнейшем скрывает трупы и не может предоставить никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о вине Украины.

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— Если это произошло, как по утверждению РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: смотрите, украинцы убийцы. Но нет трупов, ничего нет, — подчеркнул Буданов.

Падение Ил-76

Днем 24 января стало известно о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Согласно заявлению российской стороны, на борту воздушного судна якобы находились украинские пленные.

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