Стало известно, действительно ли планировали обменять 65 украинских пленных из списка РФ после падения Ил-76

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 24 января планировали обменять 65 украинских защитников, имена которых опубликовали российские пропагандисты после падения самолета Ил-76.

Были ли на борту Ил-76 украинские пленные

Глава Коордштаба и руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что пока отсутствует достоверная информация по поводу того, кто мог на самом деле находиться на борту самолета.

— Мы собираем и тщательно анализируем информацию из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, которые бы указывали на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. Версия российской пропаганды о том, что Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен, до сих пор вызывает много вопросов, — отметил Буданов.

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко отметил, что последние действия России свидетельствуют о том, что пропагандисты пытаются скрыть истинные причины падения Ил-76 от мировой общественности.

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— Россия заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76. Однако Украина привлечет все инструменты, чтобы выяснить, что произошло, кого или что на самом деле перевозили в том самолете, — утверждает представитель СБУ.

По его словам, нужно больше времени, чтобы собрать всю необходимую информацию. Андрущенко подчеркнул, что Служба безопасности Украины обеспечила все необходимые меры безопасности, чтобы выполнить решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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