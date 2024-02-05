Украинский парламент на этой неделе может рассмотреть в первом чтении обновленный проект закона о мобилизации №10449.

С таким заявлением выступил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко на брифинге.

— На этой неделе есть высокая вероятность того, что парламент в зале рассмотрит этот законопроект (о мобилизации №10449, — Ред.), а также все альтернативные, — сказал он в ответ на вопрос журналиста.

По его словам, документ был видоизменен после первой своей редакции, но “в нем остается еще несколько позиций, которые вызывают дискуссии”.

К дискуссионным темам, которые народные депутаты хотят обсудить в рамках законопроекта, относятся вопросы электронных повесток, дискуссии по аспирантам и, возможно, по вопросу студентов.

Вместе с тем, Корниенко признал, что правок “будет предложено много” перед вторым чтением, поскольку парламентариям придется искать взаимопонимание.

Он добавил, что профильные комитеты предлагают руководству ВРУ сократить срок рассмотрения законопроекта, поскольку “если проект закона будет принят летом — это, наверное, будет поздно”.

Вице-спикер парламента Украины добавил, что пока невозможно предсказать уровень поддержки проекта закона среди депутатов.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, вечером 30 января правительство Украины зарегистрировало в Верховной Раде обновленный законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета №10449.

Впоследствии в Раде уже говорили о недостатках документа, который предложил Кабинет министров. Среди них, в частности, отсутствовали четкие нормы по ротации военных.

Уже в воскресенье, 4 февраля, заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал, что законопроект могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Источник : УНИАН, Укринформ

