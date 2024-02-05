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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Влітку буде пізно: коли Рада планує розглянути новий законопроєкт про мобілізацію

Олександр Корнієнко
Фото: УНІАН

Український парламент цього тижня може розглянути в першому читанні оновлений проєкт закону про мобілізацію №10449.

Із такою заявою виступив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко на брифінгу.

– Цього тижня є високою ймовірність того, що парламент в залі розгляне цей законопроєкт (про мобілізацію №10449, – Ред.), а також усі альтернативні, – сказав він у відповідь на запитання журналіста.

За його словами, документ був видозмінений після першої своєї редакції, але “у ньому залишається ще кілька позицій, які викликають дискусії”.

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До дискусійних тем, які народні депутати хочуть обговорити в рамках законопроєкту, належать питання електронних повісток, дискусії щодо аспірантів і, можливо, щодо питання студентів.

Разом з тим, Корнієнко визнав, що правок “буде запропоновано багато” перед другим читанням, оскільки парламентарям доведеться шукати порозуміння.

Він додав, що профільні комітети пропонують керівництву ВРУ скоротити термін розгляду законопроєкту, оскільки “якщо проєкт закону буде прийнятий вліку – це, напевно, буде пізно”.

Віцеспікер парламенту України додав, що наразі неможливо передбачити рівень підтримки проєкту закону серед депутатів.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, ввечері 30 січня уряд України зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку №10449.

Згодом у Раді вже казали про недоліки документа, який запропонував Кабінет міністрів. Серед них, зокрема, були відсутні чіткі норми щодо ротації військових.

Вже у неділю, 4 лютого, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував, що законопроєкт можуть розглянути вже наступного тижня.

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Джерело: УНІАН, Укрінформ
Війна в Україні, Верховна Рада, Законопроект, Мобілізація, Олександр Корнієнко
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