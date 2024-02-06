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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ должна переоценить маневры в Крыму – разведка Британии об уничтожении катера Ивановец

Російський ракетний катер Ивановец

Успешное уничтожение катера Ивановец в очередной раз продемонстрировало, насколько уязвимы российские военные корабли в Черном море.

Это 6 февраля в своей сводке отметили представители разведки Минобороны Великобритании.

Последствия для РФ после уничтожения катера Ивановец

В британском оборонном ведомстве полагают, что уничтожение катера Ивановец с высокой вероятностью повлияет на органы управления Черноморского флота РФ.

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Британские разведчики не исключают, что российскому командованию придется переоценить маневренность флота у западного берега Крыма.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что Военно-морской флот РФ почти наверняка все еще способен выполнять свои три главные задачи в Черном море – наносить дальние удары, осуществлять патрулирование и обеспечивать поддержку.

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Детали уничтожения катера Ивановец 1 февраля

Российский ракетный катер Ивановец (по классификации НАТО – класса Tarantul-III) представители спецподразделения Group 13 уничтожили 1 февраля.

На кадрах уничтожения катера Ивановец 1 февраля было видно, как судно атаковала стая дронов.

Уничтожение катера Ивановец: британская разведка о последствиях для РФ

Что известно о катере Ивановец

Ракетный катер Ивановец патрулировал западное побережье Крыма.

В частности, в момент атаки российское судно находилось на рейде озера Донузлав.

Благодаря сложной системе связи Light Bulb катер Ивановец мог отправлять и получать данные нацеливания на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего действия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Великобритания, Катер, Крым, Разведка, Черное море, Чорноморський флот РФ
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