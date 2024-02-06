РФ должна переоценить маневры в Крыму – разведка Британии об уничтожении катера Ивановец
Успешное уничтожение катера Ивановец в очередной раз продемонстрировало, насколько уязвимы российские военные корабли в Черном море.
Это 6 февраля в своей сводке отметили представители разведки Минобороны Великобритании.
Последствия для РФ после уничтожения катера Ивановец
В британском оборонном ведомстве полагают, что уничтожение катера Ивановец с высокой вероятностью повлияет на органы управления Черноморского флота РФ.
Британские разведчики не исключают, что российскому командованию придется переоценить маневренность флота у западного берега Крыма.
В разведке Минобороны Великобритании считают, что Военно-морской флот РФ почти наверняка все еще способен выполнять свои три главные задачи в Черном море – наносить дальние удары, осуществлять патрулирование и обеспечивать поддержку.
Детали уничтожения катера Ивановец 1 февраля
Российский ракетный катер Ивановец (по классификации НАТО – класса Tarantul-III) представители спецподразделения Group 13 уничтожили 1 февраля.
На кадрах уничтожения катера Ивановец 1 февраля было видно, как судно атаковала стая дронов.
Что известно о катере Ивановец
Ракетный катер Ивановец патрулировал западное побережье Крыма.
В частности, в момент атаки российское судно находилось на рейде озера Донузлав.
Благодаря сложной системе связи Light Bulb катер Ивановец мог отправлять и получать данные нацеливания на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего действия.
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