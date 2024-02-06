РФ має переоцінити маневри в Криму – розвідка Британії про знищення катера “Івановєц”

Успішне знищення катера “Івановєц” вкотре продемонструвало, наскільки вразливими наразі є російські військові кораблі в Чорному морі.

На цьому 6 лютого у своєму зведенні наголосили представники розвідки Міноборони Великої Британії.

Наслідки для РФ після знищення катера “Івановєц”

У британському оборонному відомстві вважають, що знищення катера “Івановєц” із високою ймовірністю вплине на органи управління Чорноморського флоту РФ.

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Британські розвідники не виключають, що російському командуванню доведеться переоцінити маневреність флоту поблизу західного берега Криму.

Натомість у розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що Військово-морський флот РФ майже напевно все ще здатний виконувати свої три головні завдання в Чорному морі – завдавати дальніх ударів, здійснювати патрулювання та забезпечувати підтримку.

Деталі знищення катера “Івановєц” 1 лютого

Російський ракетний катер “Івановєц” (за класифікацією НАТО – класу Tarantul-ІІІ) представники спецпідрозділу Group 13 знищили 1 лютого.

На кадрах знищення катера “Івановєц” 1 лютого було видно, як судно атакувала зграя дронів.

Що відомо про катер “Івановєц”

Ракетний катер “Івановєц” патрулював західне узбережжя Криму.

Зокрема, у момент атаки російське судно перебувало на рейді озера Донузлав.

Завдяки складній системі зв’язку Light Bulb катер “Івановєц” міг надсилати та отримувати дані націлювання на інші кораблі, вертольоти та патрульні літаки дальньої дії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

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