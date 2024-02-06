В Украине продлили действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней — указ
Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского № 10456 О продлении срока действия военного положения в Украине. За соответствующее решение проголосовали 335 народных депутатов.
Военное положение в Украине — сроки
С 14 февраля 2024 года военное положение в Украине продлят еще на 90 дней. Соответственно, оно будет действовать до 13 мая 2024 года.
— Это было уже десятое голосование Рады за военное положение, — написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
Продление мобилизации в Украине
Также Рада утвердила указ президента № 10457 О продлении срока проведения всеобщей мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 323 народных избранника.
— Сроки тоже: 14 февраля 2024 года на 90 дней. Соответственно, до 13 мая 2024 года, — отметил нардеп.
Далее указы должен подписать Владимир Зеленский.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация.
Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.