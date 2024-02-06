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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Украине продлили действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней — указ

Верховна рада
Фото: УНИАН

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского № 10456 О продлении срока действия военного положения в Украине. За соответствующее решение проголосовали 335 народных депутатов.

Военное положение в Украине — сроки

С 14 февраля 2024 года военное положение в Украине продлят еще на 90 дней. Соответственно, оно будет действовать до 13 мая 2024 года.

— Это было уже десятое голосование Рады за военное положение, — написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Продление мобилизации в Украине

Также Рада утвердила указ президента № 10457 О продлении срока проведения всеобщей мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 323 народных избранника.

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— Сроки тоже: 14 февраля 2024 года на 90 дней. Соответственно, до 13 мая 2024 года, — отметил нардеп.

Далее указы должен подписать Владимир Зеленский.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация.

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Верховна Рада, Военное положение
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