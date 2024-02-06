В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – указ
Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського № 10456 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні. За відповідне рішення проголосували 335 народних депутатів.
Воєнний стан в Україні – терміни
З 14 лютого 2024 року воєнний стан в Україні продовжать ще на 90 днів. Відповідно, він триватиме до 13 травня 2024 року.
– Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан, – написав у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Далі указ має підписати Володимир Зеленський.
Продовження мобілізації в Україні
Також Рада затвердила указ президента № 10457 Про продовження строку проведення загальної мобілізації. За відповіднення рішення проголосували 323 народних обранці.
– Строки теж: 14 лютого 2024 року на 90 днів. Відповідно, до 13 травня 2024 року, – зазначив нардеп.
Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.