В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – указ

Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського № 10456 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні. За відповідне рішення проголосували 335 народних депутатів.

Воєнний стан в Україні – терміни

З 14 лютого 2024 року воєнний стан в Україні продовжать ще на 90 днів. Відповідно, він триватиме до 13 травня 2024 року.

– Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан, – написав у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Далі указ має підписати Володимир Зеленський.

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Продовження мобілізації в Україні

Також Рада затвердила указ президента № 10457 Про продовження строку проведення загальної мобілізації. За відповіднення рішення проголосували 323 народних обранці.

– Строки теж: 14 лютого 2024 року на 90 днів. Відповідно, до 13 травня 2024 року, – зазначив нардеп.

Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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