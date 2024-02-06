Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Ми рекомендуємо
Електронний кабінет призовника: юристка розповіла, коли та як вони можуть запрацювати
Alyona Alyona & Jerry Heil їдуть на Євробачення-2024 від України
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – указ

Верховна рада
Фото: УНІАН

Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського № 10456 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні. За відповідне рішення проголосували 335 народних депутатів.

Воєнний стан в Україні – терміни

З 14 лютого 2024 року воєнний стан в Україні продовжать ще на 90 днів. Відповідно, він триватиме до 13 травня 2024 року.

– Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан, – написав у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Далі указ має підписати Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Продовження мобілізації в Україні

Також Рада затвердила указ президента № 10457 Про продовження строку проведення загальної мобілізації. За відповіднення рішення проголосували 323 народних обранці.

– Строки теж: 14 лютого 2024 року на 90 днів. Відповідно, до 13 травня 2024 року, – зазначив нардеп.

Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Верховна Рада, Воєнний стан
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сили безпілотних систем: Мусієнко пояснив, як це допоможе ЗСУ на полі бою
В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – указ
Мобілізація аспірантів і студентів 2024: зміни нового законопроєкту 10449
студент
Лубінець зробив заяву щодо законопроєкту про мобілізацію №10449 після термінової наради з Умєровим
В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – указ
Leopard, ППО Skynex і снаряди: що передасть Rheinmetall протягом двох років ЗСУ
ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь