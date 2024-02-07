Это правда ошеломительно: Боррель оценил украинское производство для Армии дронов

Высокопоставленный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время своего визита в Киев был приглашен на процесс производства ударных беспилотников в рамках украинского проекта Армия дронов.

Об этом написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова у себя в Х (ранее Twitter).

— Удивительная украинская Армия дронов помогает защищать страну. Я большая поклонница творческого таланта и изобретательности украинцев, — указала она.

Сам Боррель на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой крайне положительно оценил процесс производства ударных БпЛА для Сил обороны.

Сейчас смотрят

— В конце войны Украина окажется на переднем крае нового приема ведения войны. Это действительно потрясающе. И я думаю, что это нужно очень учитывать, как страна может из ничего за один год иметь такую производственную мощность совершенных и эффективных дронов. Я должен поздравить вас с этим, — обозначил европейский дипломат.

Проект Армия дронов

Фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации 1 июля 2022 года объявили о начале проекта Армия дронов.

На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.

Планируется закрыть дронами всю линию фронта шириной около 2 470 км. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.

Фото : Depositphotos

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.