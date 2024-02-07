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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Це справді приголомшливо: Боррель оцінив українське виробництво для Армії дронів

Це справді приголомшливо: Боррель оцінив українське виробництво для Армії дронів
Фото: Х Катарини Матернової
Це справді приголомшливо: Боррель оцінив українське виробництво для Армії дронів
Фото: Х Катарини Матернової
Це справді приголомшливо: Боррель оцінив українське виробництво для Армії дронів
Фото: Х Катарини Матернової
Це справді приголомшливо: Боррель оцінив українське виробництво для Армії дронів
Це справді приголомшливо: Боррель оцінив українське виробництво для Армії дронів
Це справді приголомшливо: Боррель оцінив українське виробництво для Армії дронів

Високопоставлений представник Євросоюзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час свого візиту до Києва був запрошений на процес виробництва ударних безпілотників у рамках українського проєкту Армія дронів.

Про це написала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у себе в Х (раніше Twitter).

— Дивовижна українська Армія дронів допомагає захищати країну. Я велика шанувальниця творчого таланту та винахідливості українців, – зазначила вона.

Сам Боррель на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою вкрай позитивно оцінив процес виробництва ударних БпЛА для Сил оборони.

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— Наприкінці війни Україна опиниться на передньому краї нового прийому ведення війни. Це дійсно приголомшливо. І я думаю, що це потрібно дуже враховувати, як країна може з нічого за один рік мати таку виробничу потужність досконалих та ефективних дронів. Я маю привітати вас із цим, – зазначив європейський дипломат.

Проєкт Армія дронів

Фандрейзингова платформа United24 разом із Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації 1 липня 2022 року оголосили про початок проєкту Армія дронів.

На першому етапі планують закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.

Планується закрити дронами всю лінію фронту шириною близько 2 470 км. Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і надалі зберегти якомога більше життів військових.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Фото: Depositphotos
Дрони, Жозеп Боррель
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