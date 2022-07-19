Армия дронов: что известно о проекте и как задонатить собственный беспилотник

Июль, 19 в 19:27

Целью первого этапа проекта Армия дронов является закупка 200 беспилотников, которые могут летать 24 часа на расстояние 160 км.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник. Он отметил, что Армия дронов будет выполнять разведочные функции.

— Речь идет о разведочных дронах, поскольку сейчас аэроразведка является одним из ключевых направлений в каждом роде войск. Первая задача — закупка 60 мультикоптеров Matrice, которые записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, фокусируются на цели и определяют потенциальную опасность, — сказал Баник.

Баник отметил, что оператор дрона должен уметь работать с топографическими картами, которыми пользуются военные.

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Украинцы, у которых есть дроны, могут задонатить их на Армию дронов, приобщившись к борьбе с врагом. Однако важно понимать, что дрон вряд ли вернется к своему владельцу.

— Есть дроны, которые люди используют, чтобы снимать видео, наслаждаться видами и так далее. Эти дроны могут выполнять такие же базовые функции. Конечно, они не конкуренты. Дроны сбивают, и это, отчасти, расходный материал. Можно приходить на Новую почту и говорить, что ты хочешь задонатить дрон на Армию дронов. Ты не будешь знать, куда именно он поедет, не будешь иметь никакой подробной информации для того, чтобы эти данные не могли быть распространены. И на линии фронта дроны уже будут распределяться, – рассказал Мстислав Баник.

Напомним, что проект Армия дронов стартовал 1 июля. Планируется закрыть дронами всю линию фронта шириной около 2 470 км.

Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.