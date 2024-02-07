Российские ракеты маневрировали на Западе Украины возле польской границы — Игнат

Сегодня утром во время массированной ракетной атаки российские ракеты маневрировали и меняли курс в западных областях Украины, в частности в направлении польской границы.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время утренней атаки на Украину были пуски ракет из района Каспия, в частности из бомбардировщиков Ту-95, из самолетов Ту-22М3 с разных направлений. Также были ракеты, которые летели по баллистической территории.

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Юрий Игнат отметил, что во время атаки на Украину российские ракеты маневрировали в западных областях и до польской границы. В это время ВВС Польши подняли свою и союзническую авиации.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что россияне программируют свои ракеты накануне удара. Например, крылатая ракета долетает до назначенного места, дальше поворачивает то ли влево, то ли вправо, что тоже запрограммировано, и меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс.

— Ракета долетела фактически до Самборского района (Львовской области, — Ред.), это не так далеко до границы с Польшей, далее повернула во львовском направлении, затем снова повернула в направлении Тернопольской области. Такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях, — сказал Юрий Игнат.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также предупреждал, что российская ракета маневрирует у границы с Польшей.

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