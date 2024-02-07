Російські ракети маневрували на Заході України біля польського кордону – Ігнат

Сьогодні зранку під час масованої ракетної атаки російські ракети маневрували та змінювали курс у західних областях України, зокрема в напрямку польського кордону.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, під час ранкової атаки на Україну були пуски ракет з району Каспію, зокрема з бомбардувальників Ту-95, з літаків Ту-22М3 з різних напрямків. Також були ракети, які летіли по балістичній території.

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Юрій Ігнат зауважив, що під час атаки на Україну російські ракети маневрували у західних областях і до польського кордону. В цей час ВПС Польщі підняли свою та союзницьку авіації.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів, що росіяни програмують свої ракети напередодні удару. Наприклад, крилата ракета долітає до призначеного місця, далі повертає вліво чи вправо, що теж запрограмовано, і змінює курс. Так вони можуть десятки разів змінювати курс.

– Ракета долетіла фактично до Самбірського району (Львівщини, – Ред.), це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільської області. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях, – сказав Юрій Ігнат.

Раніше очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також попереджав, що російська ракета маневрує біля кордону з Польщею.

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