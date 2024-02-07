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Украина рассчитывает на 13-й пакет санкций ЕС против РФ уже в феврале — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина надеется, что до конца февраля Евросоюз одобрит 13-й пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

— Кремль сейчас вкладывает много медийных усилий для усиления нарратива о том, что санкции не работают. Они это делают именно потому, что санкции — это эффективный инструмент давления. Мы должны дальше их усиливать. Рассчитываем, что следующий, 13-й пакет санкций будет принят уже в этом месяце, — подчеркнул глава правительства.

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Шмыгаль также отметил, что в этом году необходимо сформировать инструмент конфискации и использования замороженных российских активов в пользу Украины.

— Мы продолжаем подчеркивать, что использование доходов от российских активов — это лишь первый, промежуточный шаг. На очереди — создание юридического механизма, который позволит конфисковывать замороженные российские активы, включая суверенные активы Центробанка РФ, и направить их на нужды Украины, — добавил премьер.

Что известно о подготовке 13-го пакета санкций

СМИ узнали, что Европейская служба по внешним делам будет предлагать только индивидуальные санкции в 13-м пакете.

По словам еврочиновника, Еврокомиссия имеет 245 предложений для санкций против новых лиц, среди них — 160 компаний и людей, причастных к производству дронов, боеприпасов и других товаров военного назначения.

В частности, 18 предложений касались поставок вооружения в КНДР, 10 — компаний и физических лиц из Беларуси. Среди известных имен — адмирал Черноморского флота РФ и губернатор Тульской области.

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активи РФ, Война в Украине, Денис Шмыгаль, Жозеп Боррель, Російська агресія, Росія-ЄС, Санкції проти Росії, Украина-ЕС
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