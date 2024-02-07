Україна розраховує на 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ вже у лютому – Шмигаль

Україна сподівається, що до кінця лютого Євросоюз схвалить 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

– Кремль зараз вкладає багато медійних зусиль для посилення наративу про те, що санкції не працюють. Вони це роблять саме тому, що санкції – це ефективний інструмент тиску. Ми маємо далі їх посилювати. Розраховуємо, що наступний, 13-й пакет санкцій буде ухвалений уже цього місяця, – наголосив глава уряду.

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Шмигаль також зауважив, що цьогоріч необхідно сформувати інструмент конфіскації та використання заморожених російських активів на користь України.

– Ми продовжуємо наголошувати на тому, що використання прибутків від російських активів – це лише перший, проміжний крок. На часі – створення юридичного механізму, який дозволить конфісковувати заморожені російські активи, включаючи суверенні активи Центробанку РФ, та спрямувати їх на потреби України, – додав прем’єр.

Що відомо про підготовку 13-го пакету санкцій

ЗМІ дізналися, що Європейська служба із зовнішніх справ пропонуватиме лише індивідуальні санкції у 13-му пакеті.

За словами європосадовця, Єврокомісія має 245 пропозицій для санкцій проти нових осіб, серед них – 160 компаній і людей, причетних до виробництва дронів, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Зокрема, 18 пропозицій стосувалися постачання озброєння до КНДР, 10 – компаній і фізичних осіб з Білорусі. Серед відомих імен – адмірал Чорноморського флоту РФ та губернатор Тульської області.

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