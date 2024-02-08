Блокировка счетов уклонистов: юрист объяснила, как это будет происходить

Новая редакция правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета предусматривает возможность через суд временно арестовывать средства уклонистов.

Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо.

Речь идет о временном ограничении выезда за границу, в праве управления автомобилем, а также аресте средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях или на электронные деньги.

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Факты ICTV спросили у юриста адвокатского объединения Бачинский и партнеры Анастасии Герич, какие именно счета могут блокировать и какие условия разблокировки.

Блокировка персональных счетов уклониста

По ее словам, блокировка счетов — это одно из обременений для военнообязанного, который нарушает правила воинского учета. До сих пор блокировка счетов также была одним из механизмов исполнительного производства при принудительном исполнении за другие административные правонарушения.

В предыдущем законопроекте не была прописана техника исполнения, то есть как именно счета будут блокировать.

— А теперь мы видим, что это будет путем обращения в суд. Но надо понимать, что перед обращением в суд ТЦК должен отправить требование военнообязанному самостоятельно прийти в центр комплектования, — отмечает юрист.

Если лицо выполняет это требование, то соответственно, в суд никто не будет обращаться.

Иначе, после принятия судебного решения будет законное основание для блокировки счетов, пока лицо не выполнит свой долг — появится в ТЦК и оплатит административное правонарушение.

— То есть с уплатой и выполнением различных обязанностей (алименты, оплата за коммунальные услуги), лицо может начать или продолжать их выполнять только после того, как выполнит свою первоочередную обязанность и появится в ТЦК, — отмечает Анастасия Герич.

Однако до момента непосредственного блокирования счетов у человека будет время и шансы понять, что все идет к этому, и предотвратить такое развитие событий — то есть прийти в ТЦК.

Что касается судов, то они могут в максимально короткие сроки начать рассматривать такие дела, ведь это дела в интересах национальной безопасности.

Могут ли блокировать счета в иностранных банках?

По словам Анастасии Герич, в новой редакции законопроекта прямо не прописана возможность блокировки счетов за рубежом, то есть в документе нет привязки к национальности счетов или национальности банка.

Юрист отмечает, что здесь нужно понимать и знать, может ли украинский суд обязать иностранную финансовую структуру заблокировать деньги гражданина Украины за рубежом. Наверняка в таком случае понадобится международная правовая помощь.

Какие счета могут блокировать?

По словам Анастасии Герич, блокировать могут любые счета лица, ведь в законе нет конкретной привязки или ограничений.

— То есть в проекте закона максимально общая формулировка. Если она является такой и нет никаких оговорок, то мы толкуем так, что блокировке подлежат любые счета, — отмечает Анастасия Герич.

Однако как это будет работать в реальности, будет известно со временем, когда получим соответствующую судебную практику. Ведь после принятия законопроекта будем видеть позиции судов по каждому конкретному случаю, и тогда будем понимать, какие именно счета можно блокировать, а какие нет.

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