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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Повестки будут присылать в электронный кабинет призывника — законопроект о мобилизации

Повестки будут присылать в электронный кабинет призывника — законопроект о мобилизации
Фото: Факти ICTV

Обновленная правительственная версия законопроекта №10449 о мобилизации предлагает отправлять повестки военнообязанным лицам в электронный кабинет призывника.

Соответствующие нормы прописаны в проекте закона, который был обнародован на сайте Верховной Рады.

Предполагается, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может вызвать призывника, военнообязанного или резервиста через электронный кабинет. Впрочем, традиционное вручение повестки под расписку тоже не исключается.

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Днем вручения повестки о вызове в военкомат является день вручения такой повестки под расписку или день получения ТЦК и СП уведомления о доставке повестки в электронный кабинет. В то же время если повестка была отправлена в э-кабинет позже 17.00, то она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправки, независимо от поступления в ТЦК и СП уведомления о ее доставке.

Документом также предлагается считать уважительными причинами неявки гражданина в ТЦК и СП препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

Также к уважительным причинам относятся смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).

Военнообязанное лицо должно сообщить о своем неприбытии в ТЦК и СП в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия. Законопроект также предусматривает, что уважительные причины неявки должны быть подтверждены документально.

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Напомним, вечером 30 января в Верховную Раду был внесен правительственный законопроект, в котором обновлены определенные меры по мобилизации, военной службы и воинского учета.

Подробнее об изменениях в мобилизации — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада
Война в Украине, військкомат, Мобилизация, Призов, ТЦК
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