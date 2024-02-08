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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Блокування рахунків ухилянтів: юристка пояснила, як це відбуватиметься

Блокування рахунків ухилянтів: юристка пояснила, як це відбуватиметься
Фото: Генштаб ЗСУ

Нова редакція урядового законопроєкту №10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку передбачає можливість через суд тимчасово заарештувати кошти ухилянтів.

Якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення повістки не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то працівники ТЦК звертаються до суду щодо накладення обмежень на таку особу.

Йдеться про тимчасове обмеження виїзду за кордон, у праві керування автівкою, а також арешт коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Зараз дивляться

Факти ICTV запитали у юристки адвокатського об’єднання Бачинський та партнери Анастасії Герич, які саме рахунки можуть блокувати та які умови розблокування.

Блокування персональних рахунків ухилянта

За її словами, блокування рахунків – це одне з обтяжень для військовозобовʼязаного, який порушує правила військового обліку. До сьогодні блокування рахунків також було одним із механізмів виконавчого провадження під час примусового виконання за інші адміністративні правопорушення.

У попередньому законопроєкті не була прописана техніка виконання, тобто як саме рахунки блокуватимуть.

– А тепер ми бачимо, що це буде шляхом звернення до суду. Але треба розуміти, що перед зверненням до суду ТЦК має відправити вимогу військовозобов’язаному самостійно прийти до центру комплектування, – наголошує юристка.

Якщо особа виконує цю вимогу, то, відповідно, до суду ніхто не буде звертатись.

Інакше, після ухвалення судового рішення буде законна підстава для блокування рахунків, допоки особа не виконає свій обов’язок – з’явиться до ТЦК та сплатить штраф за адміністративне правопорушення.

– Тобто зі сплатою і виконанням різноманітних обов’язків (аліменти, сплата за комунальні послуги), особа може почати чи продовжувати їх виконувати лише після того, як виконає свій першочерговий обов’язок та з’явиться до ТЦК, – наголошує Анастасія Герич.

Проте до моменту безпосереднього блокування рахунків у людини буде час і шанси зрозуміти, що все йде до цього, і запобігти такому розвитку подій – тобто прийти до ТЦК.

Щодо судів, то вони можуть у максимально короткі строки почати розглядати такі справи, адже це справи в інтересах національної безпеки.

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Блокування рахунків ухилянтів: юристка пояснила, як це відбуватиметься

Чи можуть блокувати рахунки в іноземних банках?

За словами Анастасії Герич, у новій редакції законопроєкту прямо не прописана можливість блокування рахунків за кордоном, тобто у документі немає прив’язки до національності рахунків чи національності банку.

Юристка зауважує, що тут потрібно розуміти і знати, чи може український суд зобов’язати іноземну фінансову структуру заблокувати гроші громадянина України за кордоном. Напевно у такому разі знадобиться міжнародна правова допомога.

Які рахунки можуть блокувати?

За словами Анастасії Герич, блокувати можуть будь-які рахунки особи, адже в законі немає конкретної прив’язки чи обмежень.

– Тобто в проєкті закону максимально загальне формулювання. Якщо воно є таким і немає жодних застережень, то ми тлумачимо так, що блокуванню підлягають будь-які рахунки, – наголошує Анастасія Герич.

Проте як це працюватиме в реальності, буде відомо згодом, коли матимемо відповідну судову практику. Адже після ухвалення законопроєкту будемо бачити позиції судів щодо кожного конкретного випадку, і тоді розумітимемо, які саме рахунки можна блокувати, а які ні.

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Воєнний стан, Мобілізація, ТЦК, українські військові
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