Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные

После решения президента Украины сменить в должности главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного на Александра Сирского, соцсети “взорвались”. И подавляющая эмоция в сообщениях пользователей соцсетей — это благодарность.

На кадровые изменения в высшем военном руководстве государства отреагировали почти все публичные лица и лидеры общественного мнения: от блогеров и журналистов, до политиков, чиновников и военных.

Какой была реакция на увольнение Валерия Залужного с должности и назначение главнокомандующим Александра Сырского — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Реакция политиков

После того, как об изменении в высшем военном руководстве государства объявил президент Владимир Зеленский, на это отреагировали и другие политики.

Так, в частности, благодарность Валерию Залужному озвучили руководители областных государственных администраций (ОГА) и городские головы.

Например, мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил Залужного, которого назвал “Генералом и Человеком с большой буквы”, за службу Украине и защиту нашего государства.

— Во многом благодаря вам украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием общества. Как боевой Генерал в войну вы прошли много критических моментов, принимали много сложных решений, — написал он.

В свою очередь, например, Виталий Бунечко, который является главой ОВА Житомирщины, откуда Залужный родом, поблагодарил генерала “за все сделанное для защиты Украины”.

— За стойкость в первые сложные месяцы полномасштабного вторжения россиян и успехи этих тяжелых двух лет. Украинское сопротивление уже удивило весь мир и сейчас оно должно получить новый толчок, чтобы преодолеть коварного врага, который адаптируется к нашим действиям, — написал он.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также поблагодарил бывшего главкома и пожелал успехов Сырскому.

Дякую за службу, пане Генерале, @CinC_AFU! Бажаю новому Головнокомандувачу ЗСУ, генералу Олександру Сирському та всьому Українському народу якнайшвидшої Перемоги! Слава Україні ???????????????????????? — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 8, 2024

Также на эту кадровую ротацию в армии отреагировали и в Офисе президента.

— Благодарен Генералу Валерию Залужному за два года борьбы. Два самых сложных года. За победы и достижения, к которым прилагались все украинцы — на фронте и в тылу, — написал заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

В то же время пятый президент Украины и ныне народный депутат от партии Европейская Солидарность Петр Порошенко написал, что Валерий Залужный был генералом, который спас Украину в самый тяжелый момент нашей истории и генералом крупнейших украинских побед.

— Генерал номер один Вооруженных сил Украины. Честь и искреннее уважение, — написал он.

Реакция блогеров

Украинский блогер и владелец Telegram-канала Лачен пишет Игорь Лачен поблагодарил Валерия Залужного и добавил, что “история происходит прямо на глазах”.

В свою очередь волонтер и блогер Сергей Стерненко выразил слова благодарности и уважения украинскому генералу, и добавил, что Залужный является “историческим генералом, организовавшим оборону в самое тяжелое для государства время”.

Также Валерия Залужного поблагодарил и бывший шоумен и волонтер Сергей Притула.

Писатель Сергей Жадан также отреагировал на увольнение Залужного, но не написал ни одного слова и просто выложил фотографию с генералом.

Реакция военных

Боевой медик в батальоне Госпитальеры Екатерина Галушка говорит, что хочет “за многое” поблагодарить Валерия Залужного.

— За многие вещи. За то, что имела возможность работать под его командованием в ВСУ. За то, что стремился к изменениям. Счастлива, что когда-то работала в Аппарате Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, — написала она.

Я просто багато за що хочу подякувати Валерію Залужному. За багато речей. За те, що мала змогу працювати під його командуванням в ЗСУ. За те, що прагнув змін. Щаслива, що колись працювала в Апараті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. pic.twitter.com/QlqzoLneXp — Kateryna Halushka (@katalina_ada) February 8, 2024

Также на кадровую ротацию отреагировал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц.

Честь пане Головнокомандувач! Честь пане генерал! Честь Валерій Федорович! Честь брате! Війна триває! https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/FXoXRC3pCc — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 8, 2024

Напомним, 8 февраля 2024 года произошла смена руководства Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский объявил, что вместо генерала Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

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