Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Генерал, который прошел все ступени военной службы: что известно о Валерии Залужном
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные

Валерій Залужний
Фото: Getty Images

После решения президента Украины сменить в должности главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного на Александра Сирского, соцсети “взорвались”. И подавляющая эмоция в сообщениях пользователей соцсетей — это благодарность.

На кадровые изменения в высшем военном руководстве государства отреагировали почти все публичные лица и лидеры общественного мнения: от блогеров и журналистов, до политиков, чиновников и военных.

Какой была реакция на увольнение Валерия Залужного с должности и назначение главнокомандующим Александра Сырского — читайте в материале на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Реакция политиков

После того, как об изменении в высшем военном руководстве государства объявил президент Владимир Зеленский, на это отреагировали и другие политики.

Так, в частности, благодарность Валерию Залужному озвучили руководители областных государственных администраций (ОГА) и городские головы.

Например, мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил Залужного, которого назвал “Генералом и Человеком с большой буквы”, за службу Украине и защиту нашего государства.

— Во многом благодаря вам украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием общества. Как боевой Генерал в войну вы прошли много критических моментов, принимали много сложных решений, — написал он.

В свою очередь, например, Виталий Бунечко, который является главой ОВА Житомирщины, откуда Залужный родом, поблагодарил генерала “за все сделанное для защиты Украины”.

— За стойкость в первые сложные месяцы полномасштабного вторжения россиян и успехи этих тяжелых двух лет. Украинское сопротивление уже удивило весь мир и сейчас оно должно получить новый толчок, чтобы преодолеть коварного врага, который адаптируется к нашим действиям, — написал он.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также поблагодарил бывшего главкома и пожелал успехов Сырскому.

Также на эту кадровую ротацию в армии отреагировали и в Офисе президента.

— Благодарен Генералу Валерию Залужному за два года борьбы. Два самых сложных года. За победы и достижения, к которым прилагались все украинцы — на фронте и в тылу, — написал заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

В то же время пятый президент Украины и ныне народный депутат от партии Европейская Солидарность Петр Порошенко написал, что Валерий Залужный был генералом, который спас Украину в самый тяжелый момент нашей истории и генералом крупнейших украинских побед.

— Генерал номер один Вооруженных сил Украины. Честь и искреннее уважение, — написал он.

Реакция блогеров

Украинский блогер и владелец Telegram-канала Лачен пишет Игорь Лачен поблагодарил Валерия Залужного и добавил, что “история происходит прямо на глазах”.

В свою очередь волонтер и блогер Сергей Стерненко выразил слова благодарности и уважения украинскому генералу, и добавил, что Залужный является “историческим генералом, организовавшим оборону в самое тяжелое для государства время”.

Также Валерия Залужного поблагодарил и бывший шоумен и волонтер Сергей Притула.

Писатель Сергей Жадан также отреагировал на увольнение Залужного, но не написал ни одного слова и просто выложил фотографию с генералом.

Реакция военных

Боевой медик в батальоне Госпитальеры Екатерина Галушка говорит, что хочет “за многое” поблагодарить Валерия Залужного.

— За многие вещи. За то, что имела возможность работать под его командованием в ВСУ. За то, что стремился к изменениям. Счастлива, что когда-то работала в Аппарате Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, — написала она.

Также на кадровую ротацию отреагировал украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц.

Напомним, 8 февраля 2024 года произошла смена руководства Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский объявил, что вместо генерала Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте также
Александр Сырский — новый главком ВСУ: что о нем известно
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные

Блогер, Война в Украине, військові, Валерий Залужный, ВСУ, Александр Сырский, Політики, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бои идут уже в городской застройке Авдеевки — представитель ОСГВ Таврия
Авдіївка Донецької області
Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи для Украины
Сенат США
Генерал, который прошел все ступени военной службы: что известно о Валерии Залужном
Валерій Залужний
Александр Сырский — новый главком ВСУ: что о нем известно
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные
Период турбулентности для Украины: выделят ли помощь США и как ВСУ удержат фронт
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Честь, господин генерал: как на отставку Залужного отреагировали политики, блогеры и военные
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь