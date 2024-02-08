Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові

Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові

Після рішення президента України звільнити з посади головнокомандувача українськх Збройних сил Валерія Залужного соцмережі “вибухнули”. І переважна емоція у дописах користувачів соцмереж – це вдячність.

На кадрові зміни у вищому військовому керівництві держави відреагували майже усі публічні особи та лідери громадської думки: від блогерів і журналістів до політиків та військових.

Якою була реакція на звільнення Валерія Залужного та призначення головнокомандувачем Олександра Сирського – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Зараз дивляться
Читайте також
Це очевидно: експерти пояснили, чому Залужний пішов у відставку з посади головкома ЗСУ
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові

Реакція політиків

Так, зокрема, подяку Валерію Залужному озвучили очільники обласних військових адміністрацій та міські голови.

Наприклад, мер Києва Віталій Кличко подякував Залужному, якого назвав “Генералом та Людиною з великої букви”, за службу Україні та захист нашої держави.

– Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень, – написав він.

Віталій Бунечко, який є очільником ОВА Житомирщини, звідки Залужний родом, подякував генералу “за все зроблене для захисту України”.

– За стійкість у перші найскладніші місяці повномасштабного вторгнення росіян та успіхи цих важких двох років. Український спротив вже здивував весь світ і зараз він має отримати новий поштовх, щоб здолати підступного ворога, що адаптується до наших дій, – написав він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також подякував колишньому головкому та побажав успіхів Сирському.

На цю кадрову ротацію у війську відреагували і в Офісі президента.

– Вдячний генералу Валерію Залужному за два роки боротьби. Два найскладніших роки. За перемоги та досягнення, до яких докладались усі українці — на фронті і у тилу, – написав заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Водночас п’ятий президент України та нині народний депутат від партії Європейська солідарність Петро Порошенко написав, що Валерій Залужний був генералом, який врятував Україну в найважчий момент нашої історії і генералом найбільших українських перемог.

– Генерал номер один Збройних сил України. Честь і щира повага, – написав він.

Реакція блогерів

Український блогер та власник Telegram-каналу Лачен пише Ігор Лачен подякував Валерію Залужному та додав, що “Історія відбувається прямо на очах”.

Своєю чергою волонтер і блогер Сергій Стерненко висловив слова подяки та поваги українському генералу та додав, що Залужний є “історичним генералом, що організував оборону у найтяжчий для держави час”.

Також Валерію Залужному подякував і колишній шоумен та волонтер Сергій Притула.

Письменник Сергій Жадан також відреагував на звільнення Залужного, але не написав жодного слова і просто виклав світлину з генералом.

Реакція військових

Бойовий медик в батальйоні Госпітальєри Катерина Галушка каже, що хоче “багато за що” подякувати Валерію Залужному.

– За багато речей. За те, що мала змогу працювати під його командуванням в ЗСУ. За те, що прагнув змін. Щаслива, що колись працювала в апараті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, – написала вона.

Також на кадрову ротацію відреагував український офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним Штірліц.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року відбулася зміна керівництва Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський оголосив, що замість генерала Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.

Читайте також
Олександр Сирський – новий головком ЗСУ: що про нього відомо
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові

Блогер, Війна в Україні, військові, Валерій Залужний, ЗСУ, Олександр Сирський, Політики, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Без допомоги США Україні російські дрони полетіли б на Європу – Пентагон
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові
Заміна Залужного на Сирського не вплине на допомогу з боку США – Пентагон
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Обстріл Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого: пожежу на фермі гасили до ранку
Пожежа
Данілов про Іл-76: Точно можу сказати – полонених там не було
Олексій Данілов
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь