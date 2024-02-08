Честь, пане генерале: як на відставку Залужного відреагували політики, блогери та військові

Після рішення президента України звільнити з посади головнокомандувача українськх Збройних сил Валерія Залужного соцмережі “вибухнули”. І переважна емоція у дописах користувачів соцмереж – це вдячність.

На кадрові зміни у вищому військовому керівництві держави відреагували майже усі публічні особи та лідери громадської думки: від блогерів і журналістів до політиків та військових.

Якою була реакція на звільнення Валерія Залужного та призначення головнокомандувачем Олександра Сирського – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Реакція політиків

Так, зокрема, подяку Валерію Залужному озвучили очільники обласних військових адміністрацій та міські голови.

Наприклад, мер Києва Віталій Кличко подякував Залужному, якого назвав “Генералом та Людиною з великої букви”, за службу Україні та захист нашої держави.

– Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень, – написав він.

Віталій Бунечко, який є очільником ОВА Житомирщини, звідки Залужний родом, подякував генералу “за все зроблене для захисту України”.

– За стійкість у перші найскладніші місяці повномасштабного вторгнення росіян та успіхи цих важких двох років. Український спротив вже здивував весь світ і зараз він має отримати новий поштовх, щоб здолати підступного ворога, що адаптується до наших дій, – написав він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також подякував колишньому головкому та побажав успіхів Сирському.

Дякую за службу, пане Генерале, @CinC_AFU! Бажаю новому Головнокомандувачу ЗСУ, генералу Олександру Сирському та всьому Українському народу якнайшвидшої Перемоги! Слава Україні ???????????????????????? — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 8, 2024

На цю кадрову ротацію у війську відреагували і в Офісі президента.

– Вдячний генералу Валерію Залужному за два роки боротьби. Два найскладніших роки. За перемоги та досягнення, до яких докладались усі українці — на фронті і у тилу, – написав заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Водночас п’ятий президент України та нині народний депутат від партії Європейська солідарність Петро Порошенко написав, що Валерій Залужний був генералом, який врятував Україну в найважчий момент нашої історії і генералом найбільших українських перемог.

– Генерал номер один Збройних сил України. Честь і щира повага, – написав він.

Реакція блогерів

Український блогер та власник Telegram-каналу Лачен пише Ігор Лачен подякував Валерію Залужному та додав, що “Історія відбувається прямо на очах”.

Своєю чергою волонтер і блогер Сергій Стерненко висловив слова подяки та поваги українському генералу та додав, що Залужний є “історичним генералом, що організував оборону у найтяжчий для держави час”.

Також Валерію Залужному подякував і колишній шоумен та волонтер Сергій Притула.

Письменник Сергій Жадан також відреагував на звільнення Залужного, але не написав жодного слова і просто виклав світлину з генералом.

Реакція військових

Бойовий медик в батальйоні Госпітальєри Катерина Галушка каже, що хоче “багато за що” подякувати Валерію Залужному.

– За багато речей. За те, що мала змогу працювати під його командуванням в ЗСУ. За те, що прагнув змін. Щаслива, що колись працювала в апараті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, – написала вона.

Я просто багато за що хочу подякувати Валерію Залужному. За багато речей. За те, що мала змогу працювати під його командуванням в ЗСУ. За те, що прагнув змін. Щаслива, що колись працювала в Апараті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. pic.twitter.com/QlqzoLneXp — Kateryna Halushka (@katalina_ada) February 8, 2024

Також на кадрову ротацію відреагував український офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним Штірліц.

Честь пане Головнокомандувач! Честь пане генерал! Честь Валерій Федорович! Честь брате! Війна триває! https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/FXoXRC3pCc — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 8, 2024

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року відбулася зміна керівництва Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський оголосив, що замість генерала Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.

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