Александр Сырский: что известно о главнокомандующем ВСУ

8 февраля 2024 года генерал-полковник Александр Сырский назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины по решению президента Владимира Зеленского.

Что известно о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском – читайте на Фактах ICTV.

Биография Сырского: образование, карьера и семья

Александр Сырский родился в июле 1965 года во Владимирской области России, которая тогда входила в состав Советского Союза. Сейчас генералу 60 лет.

Сейчас смотрят

С 1980-х годов Александр Сырский живет в Украине. Как и многие люди его возраста в Вооруженных силах Украины, он учился в Москве — в Высшем военном командном училище.

Он окончил его в 1986 году и пять лет служил в советской артиллерии. Некоторые военные аналитики считают, что его тактика на поле боя отражает его иерархическую советскую подготовку.

В 1996 году окончил с отличием Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 году — Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) с золотой медалью.

В 2000-х годах Александр Сырский командовал 72 отдельной механизированной бригадой, базирующейся в Белой Церкви Киевской области, где дослужился до звания генерал-майора.

С 2014 года назначен первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. Там он отвечал, в частности, за сотрудничество с НАТО.

Як зазначає Reuters, для Сирського, з його власних слів, пріоритетом є моральний дух його військ, яких він регулярно відвідує на фронті.

Как отмечает Reuters, для Сырского, по его собственным словам, приоритетом является моральный дух его войск, которых он регулярно посещает на фронте.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ рассказывал западным СМИ, что спит по четыре с половиной часа в сутки и расслабляется, посещая тренажерный зал.

Женат, имеет двух сыновей — Антона и Александра.

Позывной — Барс

Еще задолго до того, как Сырский был назначен на должность главнокомандующего, он получил позывной Барс. Соответствующий позывной будущий главком получил еще со времен боевых действий 2014-15 годов на Донбассе.

— Мне нравится этот зверь, он сочетает в себе хитрость, силу, смелость, не боится вступать в бой с противником, намного больше его по весу и сильнее. Мы сейчас в такой же ситуации, — рассказывал он в интервью журналистам.

Впоследствии в интервью британскому изданию The Guardian Сырский говорил, что “никогда не сражался против противника, который уступает нам численностью; они всегда давили нас количеством”.

Полномасштабная война с Россией

Согласно данным СМИ, незадолго до вторжения армии оккупантов и наступления на Киев Сырский активно готовился к обороне столицы.

Вокруг Киева были возведены два кольца обороны, назначены командующие секторами обороны с полномочиями принятия тактических решений.

В марте 2022 года по решению Сырского была взорвана дамба на реке Ирпень, что привело к затоплению позиций армии РФ, впоследствии это привело к провалу наступления захватчиков.

Харьковское направление

В июле 2022 года руководил операцией на Харьковском направлении, в результате которой российские войска были отодвинуты от города на расстояние, превышающее дальность артиллерийского огня. Это значительно повысило безопасность населения Харькова.

Бахмут

С осени 2022 года руководил обороной Бахмута. Он регулярно подчеркивал, что в этих боях украинская армия обескровила противника, который стремился захватить город всеми средствами.

Награды Сырского

Звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда (5 апреля 2022 года).

Крест боевых заслуг (27 июля 2022).

Орден Богдана Хмельницкого I ст. (11 декабря 2022).

Орден Богдана Хмельницкого II ст. (18 марта 2022).

Орден Богдана Хмельницкого III ст. (14 марта 2015).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.