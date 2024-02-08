Россиянам запретили использовать бронетехнику на левобережье Херсонщины — Гуменюк

Ситуация на левобережье Херсонщины остается сложной. Оккупанты продолжают мясные штурмы и экономят бронетехнику.

Об этом заявила на брифинге руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что присутствие в Крынках украинского флага — это один из сигналов, в том числе и местным жителям, о том, что ВСУ продолжают борьбу и удерживают свои позиции.

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По словам Гуменюк, подразделения Сил обороны продолжают на левобережье боевую работу — закрепление на позициях. В то же время россияне не прекращают штурмов. В частности, вчера было четыре такие попытки.

— Характерным остается то, что продолжает действовать командирское эмбарго на использование бронетехники. Фактически продолжаются мясные штурмы. Сейчас видим, что враг верит в Силы обороны Украины — экономит бронетехнику. Чтобы, когда придет наша, им было чем сражаться, — подчеркнула она.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники 7 февраля уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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