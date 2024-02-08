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Шуфричу объявили новое подозрение за финансирование Росгвардии

Шуфричу объявили новое подозрение за финансирование Росгвардии
Фото: СБУ

Подозреваемому в госизмене народному депутату Нестору Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование Росгвардии в Крыму.

Об этом сообщает СБУ.

Служба безопасности совместно с Офисом генпрокурора и ГБР собрала новые доказательства антиукраинской деятельности парламентария. По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования оккупационных группировок РФ во временно захваченном Крыму.

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— Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей, — говорится в сообщении.

Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с “дачей Медведчука”.

Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

— Позже фигуранты организовали подписание договора со структурами Росгвардии на “охрану” объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводилось на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей, — указывают в Службе.

Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, платя налоги и сборы.

Во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве обнаружена документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании задокументированных фактов Шуфричу и его юристу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

15 сентября Нестору Шуфричу объявили о подозрении в государственной измене и провели обыски в его доме.

В тот же день Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от запрещенной ОПЗЖ — 60 суток ареста без возможности внесения залога. Позже меру пресечения продлевали.

По данным следствия, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания экс-секретаря СНБО Владимира Сивковича — агента российской ФСБ. Одной из основных задач нардепа было распространение кремлевских нарративов.

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Источник: СБУ
Нестор Шуфрич, СБУ
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