Шуфричу оголосили нову підозру за фінансування Росгвардії

Підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму.

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки спільно з Офісом генпрокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності парламентаря. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування окупаційних угруповань РФ у тимчасово захопленому Криму.

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– Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із “дачею Медведчука”.

Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

– Згодом фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на “охорону” об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів, – зазначають у Службі.

Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів Шуфричу та його юристу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

15 вересня Нестору Шуфричу оголосили про підозру в державній зраді та провели обшуки в його будинку.

Того ж дня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату від забороненої ОПЗЖ – 60 діб арешту без можливості внесення застави. Згодом запобіжний захід продовжували.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання екссекретаря РНБО Володимира Сівковича – агента російської ФСБ. Одним із основних завдань нардепа було поширення кремлівських наративів.

Джерело : СБУ

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